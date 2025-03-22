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Kilis’te uyuşturucu operasyonu: İki tutuklama kararı

Kilis’te bir eve uyuşturucu baskını yapıldı. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Kilis’te uyuşturucu operasyonu: İki tutuklama kararı

'te operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adresteki aramada, 50 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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