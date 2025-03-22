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Kilis'te uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklanadı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonuna tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

A.E. ve M.A.D.'nin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 50 captagon hap, 10 gram metamfetamin, hassas terazi ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Malzemelere el koyan ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve M.A.D. tutuklandı.

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