Kilis'te uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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