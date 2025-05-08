Kilis'te uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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