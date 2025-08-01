Kilis'te yakalanan DAEŞ şüphelisi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te yakalanan DAEŞ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada terör örgütü ile irtibatlı şüpheli belirlendi.

Ekipler, kimliği açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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