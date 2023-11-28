Kilis'te yalnız yaşayan doktor evinde ölü bulundu

Özel bir tıp merkezinde 6 yıldır dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor İbrahim Güngör, sabah işe gitmedi. Merak eden mesai arkadaşları tarafından telefonla arandı ancak cevap alınamadı.

Bunun üzerine arkadaşları, Güngör'ün Sağlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kapı da açılmayınca arkadaşları, polise haber verdi.

Eve giren ekipler, Güngör'ün hareketsiz buldu. Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı