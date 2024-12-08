"Kilit kavşak"ta göz gözü görmedi

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.



Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.