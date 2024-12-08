"Kilit kavşak"ta göz gözü görmedi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

"Kilit kavşak"ta göz gözü görmedi

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle -Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.

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