Kilitler bile dondu! Termometreler eksi 24,8'i gördü

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu.



HAYAT DURMA NOKTASINA GELDI



Kuru ayazın yaşandığı ilde termometreler gece eksi 16,6 dereceyi gösterdi. Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 24,8 derece oldu. Kilitlerin dahi donduğu kentte, hayat durma noktasına geldi.