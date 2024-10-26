Kilogramı 300 liradan satılıyor: Rengi ve görüntüsü dikkat çekiyor

Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar tarafından avlanan kırlangıç balıkları, tezgahlarda turuncu rengi ve görüntüsüyle dikkati çekiyor.



Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, AA muhabirine, kırlangıç balığının son zamanlarda ağlarına takılmaya başladığını söyledi.



Hemen hemen her gün az da olsa tezgahlarda kırlangıç balığını görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Coşkunarslan, "Kırlangıç balıkları şu an kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor. Ağırlıkları 4 kilograma kadar çıkan kırlangıç balıklarımız oluyor. Bunlar daha çok restoranlar tarafından değerlendiriliyor. Çorbası ve şiş şeklinde hazırlanması daha makbul oluyor." dedi.