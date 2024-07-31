Kilolarca bozuk ürün ele geçirildi: Vatandaşa satacaklarmış!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 380 kilogram fındık kreması, 80 kilogram reçel, 10 kilogram kuruyemiş ve şekerleme, 12 litre sirke, 93,5 kilogram bozulmuş et, 31 kilogram menşei belirsiz bakliyat ürününe el konuldu. İşletmeye ceza yazıldı.

Kilolarca bozuk ürün ele geçirildi: Vatandaşa satacaklarmış!

Şahinbey Belediyesi'nin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri tarafından market ile süpermarketlerde ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihlerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere para cezası kesildi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 380 kilogram fındık kreması, 80 kilogram reçel, 10 kilogram kuruyemiş ve şekerleme, 12 litre sirke, 93,5 kilogram bozulmuş et, 31 kilogram menşei belirsiz bakliyat ürününe el konuldu.

Kilolarca bozuk ürün ele geçirildi: Vatandaşa satacaklarmış! - 1

Ürünlerin imha edileceği belirtildi.

Fırın ve unlu mamuller satışı yapılan iş yerlerinde ise hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.

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