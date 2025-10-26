Kilolarca esrar ele geçirildi: 3 tutuklama

Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.



Teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı kenevir yetiştirildiği belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramalarda 220 kilogram esrar, 1 kilogram kokain, bin 800 kök Hint keneviri, 414 sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve iki hassas terazi ele geçirildi.

4 GÖZALTI



Ekipler, uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.