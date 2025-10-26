Kilolarca esrar ele geçirildi: 3 tutuklama
Mersin'de 220 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı kenevir yetiştirildiği belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 220 kilogram esrar, 1 kilogram kokain, bin 800 kök Hint keneviri, 414 sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve iki hassas terazi ele geçirildi.
4 GÖZALTI
Ekipler, uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
