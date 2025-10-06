Kilolarca esrarı TIR'ın dorsesine saklamışlar

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk etti.

Taramada, yoğunluk tespit edilen TIR'ın dorsesinin güvenlik halatının kesik olduğu ve vidayla tutturulduğu belirlendi.



Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın da katıldığı aramada, aracın dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.



TIR sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

