Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince 46 kilogram esrar bulunan TIR'ın sürücüsü tutuklandı.

Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğunu değerlendirdikleri bir TIR'ı takibe aldı.

Ekipler, TIR'ı Tarsus--Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile arama yaptı.

Köpeğin tırın sürücü kabinine tepki vermesi üzerine burada yapılan incelemede, çok sayıda valizde 46 kilogram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine şoför Burhan K, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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