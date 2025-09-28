Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de yapılan denetimlerde üç araçta 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki çalışmada, birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli 3 araç durduruldu.
Araçlardaki aramalarda 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
TUTUKLAMA
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
- Etiketler :
- Polis Adliye
- Mersin
- Uyuşturucu