Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de yapılan denetimlerde üç araçta 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki çalışmada, birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli 3 araç durduruldu.

Araçlardaki aramalarda 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLAMA

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

