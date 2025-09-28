Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.



Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki çalışmada, birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli 3 araç durduruldu.



Araçlardaki aramalarda 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLAMA



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.