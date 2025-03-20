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Kilolarca uyuşturucu yapacak hammaddeyle yakalandı, "İçiciyim" dedi

Adana'da düzenlenen operasyonda 718 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. 71 kilogram bonzai üretimine yarayan uyuşturucuyla ilgili ifadesinde "İçiciyim" savunması yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilolarca uyuşturucu yapacak hammaddeyle yakalandı, "İçiciyim" dedi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.B.'nin (39) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler C.B.'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada 718 gram bonzai hammaddesi, 628 adet uyuşturucu hap, 25,53 gram , 1018 gram fenasetin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde ele geçirilen 718 gram bonzai hammaddesinin 1 gramından 100 gram uyuşturucu madde elde edildiği ortaya çıktı. Polis operasyonla ele geçen hammadde sayesinde 71 kilogram uyuşturucunun piyasa sürülmesine engel oldu.

Emniyetteki ifadesinde " madde kullanmıyorum, sadece içiyorum" diye savunma yapan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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