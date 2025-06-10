Kilometrelerce takip etti, çarpıp kaza yaptırmaya çalıştı!
İstanbul'da bir sürücü kendisine selektör yapan bir başka sürücüye öfkelendi. Kilometrelerce takip ettiği sürücünün otomobiline çarpıp kaza yaptırmaya çalıştı.
İstanbul'da D-100 karayolunda korku dolu anlar yaşandı.
Bir sürücü kendisine selektör yapan başka bir sürücüye öfkelendi.
Onu kilometrelerce takip etti. Zaman zaman tampon tampona ilerledi. Hatta çarpıp, kaza yaptırmaya çalıştı.
Tüm bu anlar araç kamerasına yansıdı.
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