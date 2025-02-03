Kilosu 250 liradan satılıyor: Tezgahta yoğun ilgi görüyor

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, istenilen miktarda balık avlanamadığı için fiyatlarda artış yaşandığını söyledi.



Karadeniz, tezgahlarda mezgidin kilogram fiyatının 200, istavritin 150, sarganın 300, hamsinin ise 250 liradan satışa sunulduğunu belirtti.



Fiyatlarda artış yaşansa da vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini dile getiren Karadeniz, "Özellikle hamsi ve istavrite ilgi güzel. Vatandaşlarımız mevsim balıklarını tüketmeye devam ediyor." dedi.