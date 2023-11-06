Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru Filistin'den geldi

Kim Milyoner Olmak İster'in 5 Kasım Pazar günü ekrana gelen bölümünde 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı. Art arda soruları doğru yanıtlayan Eyüp İşler adlı yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 milyon değerindeki 12.soruda, İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekildi.

1 MİLYONLUK SORU VE YANITI Sosyal medyada gündem olan soru şuydu: "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" Yarışmacı Eyüp İşler, soruya "karpuz dilimi" yanıtını verdi. Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük öldül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. DUYGULARINI PAYLAŞTI Soru üzerine Filistin'de yaşananlara ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu, "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki sivil insanların ölümü son bulur. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.



