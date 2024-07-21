Kimliği belirsiz kişiler bahçedeki köpeği öldürdü

Zonguldak’ta Yayla Mahallesi’nde yaşayan Onur Güneş’in beslediği Çin aslanı cinsi Şila isimli köpeği iddiaya göre evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.



Güneş, köpeğinin öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAVRULAR ANNESİZ KALDI



Köpeğinin mama vermesi için gönderdiği çalışanı tarafından evin bahçesinde ölü bulunduğunu belirten Güneş, “Köpeğimin yanına gittiğimde taş kesilmişti ağzından köpükler geliyordu. Köpeğimi birazcık yukarı kaldırmak istedim ağzından kan gelmeye başladı. Bir köpeğin ağzından eğer köpük geliyorsa zehirlenmiş demektir. Durumu polise bildirdim ancak çevrede güvenlik kamerası olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Köpeğim Şila’nın daha yeni yavruları olmuştu. Yavruları o şekilde annesiz kaldı. Sonra köpeğimi kefenleyip evimin bahçesine gömdüm. Gerçekten çok zor bir durum. Kimlerin yaptığı bulunamadı ve yavrular annesiz kaldı." ifadelerini kullandı.

