Kimliğini vermek istemedi, polisin kolunu ısırdı!
Aydın'da yol uygulaması sırasında kimliğini göstermek istemeyen bir sürücü, tartıştığı görevli polisin kolunu ısırdı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polise mukavemet gösterip kolunu ısıran kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir Karayolu'nda Atatürk Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında ekipler, uygulama noktasında yakın bir mesafede duran otomobilden şüphelenerek aracın yanına gitti. Polis, sürücü M.D.C.Ş.'nin kimliğini kontrol etmek istedi.
KİMLİĞİNİ VERMEYİP POLİSİN KOLUNU ISIRDI
Kimliğini vermek istemeyen sürücü ile polis arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.D.C.Ş., görevli polis memuruna mukavemet göstererek kolunu ısırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine takviye ekip sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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