Kimlik kontrolünde jandarmaya saldırı: 8 gözaltı
İzmir'de jandarma ekiplerinin bir kahvehanede yapmak istediği kimlik kontrolüne bir grup direndi. Çıkan arbedede jandarma görevlilerine fiili saldırıda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar mahallesinda akşam saatlerinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir kahvehanede kimlik kontrolü yapmak istedi.
Kahvehanedeki bazı kişilerin kimliklerini göstermemesi üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi.
Ekiplerin tekrar kimliklerini istediği şüphelilerin direnmeye çalışmasıyla arbede yaşandı.
Jandarma ekiplerine fiili saldırıda bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
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