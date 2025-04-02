Kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında silahlı saldırıya uğrayan bekçi Uğur Gölçek hastanede şehit oldu.

Kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şüpheli, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

Kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu - 1 Uğur Gölçek

ŞEHİT OLDU

Hayati tehlikesi bulunan bekçi, bugün hastanede hayatını kaybetti.

Kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu - 2

4 ZANLI YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...