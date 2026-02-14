Kimlikle sosyal medya dönemi. Bakan Gürlek: Biri yorum yapacaksa kimliği belli olacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulama ile paylaşım yapılması gerektiğini söyledi.

A Haber yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, sosyal medya düzenlemesine de değindi.

Sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu, hakim ve savcıların linç edildiğini söyleyen Bakan Gürlek, çalışmaları devam eden düzenlemeye atıfta bulundu.

SOSYAL MEDYADA ANONİM HESAP DÖNEMİ BİTECEK

Bakan Gürlek, "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak." diye konuştu.

Bu mecralarda yargıyı etkileme amaçlı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Gürlek, "Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak." ifadelerini kullandı.

Gürlek, sosyal medya ile ilgili yasa çalışmasına önem verdiğini de dile getirdi.