"Kimse beni bulamaz" diyen firari tarlada yakalandı

Yaralama suçundan aranan R.P. saklandığı narenciye bahçesinde yakalandı. Firarinin yakalanmadan önce bulanamayacağını belirterek sosyal medyada canlı yayın açıp, "17 yaşından beri cezaevine girdim çıkıyorum. Ekip, helikopter beni alabilir mi ya?" dediği ortaya çıktı.

"Kimse beni bulamaz" diyen firari tarlada yakalandı

'Kimse beni bulamaz' diyen şüpheliyi jandarma narenciye bahçesinde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Akdeniz ilçesinde 15 gün önce tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan R.P.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Ekipler, orman ve bahçelerde saklandığı belirlenen R.P.'nin yakalanmamak ve yaşamını sürdürmek için farklı güzergahlar kullanıp, yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini tespit etti. Aramalarda saptanan ayak izleri ve yaşam malzemesi artıklarından çemberi daraltan ekipler, şüphelinin saklandığı alanı belirledi. Ekipler, şüpheliyi bir narenciye bahçesinde yakaladı.

 

Firarinin yakalanmadan önce sosyal medyada canlı yayın açıp, kendisini kimsenin bulamayacağını iddia ederek, "17 yaşından beri cezaevine girdim çıkıyorum. Ekip, mekip, beni helikopter beni alabilir mi ya? Hayatın sillesinden 100 defa geçmişim" dediği ortaya çıktı. Ekip aracına bindirilen R.P., "Saklandığım alanda beni kimse yakalayamaz' diyordum, ancak jandarma beni yakaladı" dedi.

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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