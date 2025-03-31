Kimsesiz adamın vasiyeti üzerinden çıktı! Evini ve paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, dün hayatını kaybetti. Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan sağlık çalışanları, el yazısıyla yazılmış "vasiyetimdir" başlıklı bir notla karşılaştı.

11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü.



Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek.