Kimseyle evlenmesin diye eşini öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de karısını boğarak öldüren Serkan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı eşi Ceyda Ö.'yü elleriyle boğarak öldüren Serkan Ö.'nün psikolojisinin bozuk olduğu iddia edildi.

Olay hakkında ifade veren zanlının yakınları, Serkan Ö.'nün kendisi öldükten sonra bir başkasıyla evlenmesini istemediği için eşini öldürdüğünü söyledi.

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA SALONDA KOLTUKTA OTURURKEN BULUNDU



Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mart tarihinde ilçeye bağlı Balatçık Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Serkan ve Ceyda Ö. çifti tartıştığı sırada cinnet getiren Serkan Ö., karısı Ceyda Ö.’yü boğazını sıkarak öldürdü.

Kızları Ceyda Ö.’den haber alamayan ailesi ise çilingirle kapıyı açtıklarında Serkan Ö.’nün elinde bıçakla dışarıya çıktığını görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çiftin yaşadıkları eve girdiklerinde korkunç gerçekle karşılaştı. Ceyda Ö.’yü yatak odasında hareketsiz halde bulan polis ekipleri, eşi Serkan Ö.’yü salonda kanepede otururken buldu.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, Ceyda Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı koca Serkan Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltı işlemlerinin ardından Serkan Ö., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜKTEN SONRA BAŞKASIYLA EVLENMESİN DİYE ÖLDÜRMÜŞ



Öte yandan cinayet şüphelisi Serkan Ö.'nün psikolojisinin bozuk olduğu, ölümcül bir hastalığa yakalanma korkusuyla yaşadığı iddia edilirken, yakınlarının emniyete verdiği ifadede, Serkan Ö.'nün öldükten sonra eşinin başka kimseyle evlenmesini istemediği için karısını öldürdüğünü söyledikleri öne sürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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