Kimya fabrikasında 52 bin litre etil alkol

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir kimya fabrikasında sahte içki yapımında kullanılmak üzere ayrıştırılan 52 bin litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kimya fabrikasında "denatonyum benzoat" isimli kimyasal karışımın ayrıştırılarak etil alkol elde edildiği ve bunun da sahte içki yapımında kullanıldığına yönelik bilgiye ulaştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri fabrikaya operasyon düzenledi.



Yapılan aramada 52 bin litre etil alkol, 2 elektronik arıtma makinesi, 3 ambalajlama makinesi, 3 karıştırma kazanı, dolum makinesi, çok sayıda muhtelif ambalaj ve bidon ele geçirildi, şüpheli M.H.H. gözaltına alındı.

