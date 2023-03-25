Kimya fabrikasında patlama ve yangın

Tekirdağ'da kimya fabrikasının arıtma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında fabrikada yangın çıktı. İki gün önce de aynı fabrikada patlama ve yangın yaşandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yangına köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

İş kazalarının sıkça yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor.

