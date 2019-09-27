Kocaeli'de bir kimya fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle E-5 karayolu kapatıldı.
Olay sabah saatlerinde Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi'de bulunan kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikada meydana geldi.
Oksijen deposunda yaşanan sızıntının ardından çevreye yayılan gaz, E-5 karayolu üzerinde bulut oluşurdu. Oluşan gaz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 2 metreye düşünce E-5 karayolu ulaşıma kapatıldı.
Fabrika yetkililerinin olaya müdahale edip sızıntının kaynaklandığı noktadaki arızayı gidermesiyle havadaki gaz bulutu bir süre sonra dağıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Yayılan oksijenin herhangi bir zararının bulunmadığı öğrenildi