Kimya fabrikasındaki gazdan işçiler hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimya fabrikasında çalışırken rahatsızlanan 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kimya fabrikasındaki gazdan işçiler hastanelik oldu

Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında aynı bölümde çalışan 4 işçi bir anda fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçilerin kimyasal maddelerin bulunduğu kanalda çıkan gazdan dolayı zehirlenerek rahatsızlandıkları iddia edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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