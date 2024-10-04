Kimya fabrikasının inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, inşaat halindeki bir fabrikada beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Kazada bir işçi hayatını kaybederken biri ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı 2 kişi gözaltına alındı.

Kimya fabrikasının inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı

Ergene ilçesinde Çerkezköy yolu üzerinde yapımı süren kimya fabrikası inşaatındaki ara katta beton dökümü sırasında çökme oldu.

İşçilerden Mehmet Kuşçu, Metin K., R.Y. ve H.Ş., göçük altında kaldı.

Kimya fabrikasının inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin göçüğün altından çıkardığı işçilerden Mehmet Kuşlu'nun öldüğü belirlendi.

Yaralanan 3 işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Metin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Kuşlu'nun cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Duran da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Jandarma, firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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