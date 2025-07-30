Kimyasal gaz yüklü TIR devrildi, Erzincan'da faciadan dönüldü

Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde kimyasal gaz yüklü TIR'ın devrilmesinin ardından bölgeye ekipler yönlendirildi.

Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma yürütülürken, kara yolu yaklaşık üç saat araç trafiğine kapatıldı.

KİMYASAL GAZ SIZMADI

Öte yandan bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları kontrolde, TIR'dan herhangi bir kimyasal gazın sızmadığını tespit etti.