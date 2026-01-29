Kimyasal kaplama fabrikasında yangın
29.01.2026 03:09
Anadolu Ajansı
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
AA
Bursa'da kimyasal yüzey kaplama üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kimyasal yüzey kaplama ürünleri üreten fabrikadaki alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı
Fabrikanın kimyasal madde üretimi yapması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.