Kimyasal madde taşıyan kamyonet kaza yaptı, variller yola saçıldı

Küçükçekmece'de toz şeker yüklü kamyon, ayakkabı imalatında kullanılan kimyasal madde taşıyan kamyonete çarpı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, kimyasal maddeler yola döküldü. Yoldaki kimyasal maddelerin temizlenmesi için yol bir süre kapatıldı.

Haberler - DHA 25.04.2022 - 12:50

Kimyasal madde taşıyan kamyonet kaza yaptı, variller yola saçıldı

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İstanbul Küçükçekmece'de toz şeker yüklü kamyon ile kimyasal madde taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu variller yola döküldü.

TEM Küçükçekmece Mahmutbey gişeleri yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, toz şeker yüklü kamyon, önünde giden kimyasal madde taşıyan kamyonete arkadan çarptı.

KİMYASAL MADDELER YOLA DÖKÜLDÜ

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet kasasından yola savrulan varillerin içerisindeki kimyasal maddeler de yola döküldü.

Polis ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Yapılan incelemede yola dökülen kimyasalların ayakkabı imalatında kullanılan aseton ve polycaptor olduğu belirledi.

Ekipler yolda temizleme çalışması yaptı. Kaza ve sonrasındaki temizlik çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu.  

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