Kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden biri öldü

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan F.H. (27) kimyasal sıvı kazanına düştü.



F.H'yi kurtarmaya çalıştığı sırada arkadaşı M.D. de (23) kazana düştü.



Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazandan çıkarılan işçilerden F.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



F.H'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.