'Kimyasalla toplu köpek ölümü' iddiasına soruşturma

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan Tuğrul Şeref, evinin bahçesinde beslediği 22 köpekten 6’sını ölü buldu, 16'sının da kaybolduğunu fark etti.



Şeref, ağızlarından köpük gelen ölü köpekleri, bahçeye gömüp, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ne (TRAHAYKO) haber verdi.

Dernek yetkililerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yapılan incelemelerde köpeklerin, zehirli gıda tüketmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Köpek ölümlerinde kimyasal madde kullanıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Mahallede başıboş dolaşan küpeli köpeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Aramalarda kayıp köpeklere dair biz ize ise ulaşılamadı.



''KİMYASALLA ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ''



Yaşananlara tepki gösteren TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, toplu köpek ölümlerinin hastalıktan değil kimyasal zehirlenme kaynaklı olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:



"Bölgeye gittiğimiz zaman videoda bir gün önce yemek yiyen köpeklerin bir gün sonra öldüğünü gördük. Biz bunun mutlaka bir kimyasalla zehirlenerek öldürüldüğünü düşünüyoruz.

Eğer bozulmuş bir gıda yeselerdi, ölüm aralıkları farklı olurdu. Hepsinin aynı anda ölmesinde mutlaka zehirlenme şüphesi var. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz.''