Kına eğlencesi kötü bitti: Gelinin üzerine avize düştü

Adana'da bir kına eğlencesi kötü bitti. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü.

Çember boşluğun geniş olması nedeniyle gelin, kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı.

Y.Ç., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı bir gün gözlem altında tutulan gelin, daha sonra taburcu edildi.

Yaşananlar salonun güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.