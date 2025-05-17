Kına gecesinde düşen disko topu gelini yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kına gecesinde tavanda asılı disko topunun düşmesi sonucu gelinle birlikte 3 kişi yaralandı.

Kına gecesinde düşen disko topu gelini yaraladı

İzmit'in Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir salonunda B.M. ve B.S.nin kına gecesi sırasında pistekiler eğlenirken disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşerek pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.

Yaralanan gelin ambulansla Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kına gecesinde düşen disko topu gelini yaraladı - 1
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