Kına gecesinde düşen disko topu gelini yaraladı

İzmit'in Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda B.M. ve B.S.nin kına gecesi sırasında pistekiler eğlenirken disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşerek pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.



Yaralanan gelin ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.