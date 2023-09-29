Kına gecesinde halay başı kavgası

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti.



Kavga, İstiklal Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kına gecesinde gelin ve damat tarafı arasında halay esnasında, halay başı olma tartışması çıktı.

İki tarafın da halay başı olmak için mendili almaya çalışmaları sonrası çıkan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü.

Düğün salonunda başlayan gelin ve damadın akrabaları arasındaki kavga sokakta da devam etti. Misafirler gelin ve damat tarafını uzun süre ayırmaya çalıştı.

Sokaktaki kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gelin ve damat tarafını ayırdı.