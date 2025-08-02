Kına gecesinde "halay" kavgası: 1'i ağır 12 yaralı

Sivas'ın Alibaba mahallesinde düzenlenen kına gecesinde gece saatlerinde ortalık karıştı.

İddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı.



Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı olayda 12 kişi yaralandı.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.