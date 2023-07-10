Kına gecesinde maganda dehşeti

Samsun’un Asarcık ilçesinde düzenlenen kina gecesinde tutukluluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Arifcan O., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kına gecesinde maganda dehşeti

’un Asarcık ilçesinde düzenlenen kina gecesinde maganda dehşeti yaşandı.

Olay, 8 Temmuz akşamı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arifcan O. (28) katıldığı kına gecesinde av tüfeği ile havaya ateş etmek istedi. Bu sırada tüfek tutukluk yaptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu Osman O. (35), Ufuk K. (27) ve Ergin H. (12) yaralandı.

Yaralılar, önce Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli Arifcan O., bu sabah adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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