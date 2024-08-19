Kira anlaşmazlığı cinayetle bitti: Uzman çavuş, baba ve oğlunu öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.

Kira anlaşmazlığı cinayetle bitti: Uzman çavuş, baba ve oğlunu öldürdü

'nın Akşehir ilçesinde Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.

Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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