Kira bedelini geri isteyen kiracı, gazi ev sahibine tornavidayla saldırdı

Adana ’da Fırat Kalkanı Harekatı gazisi Erdem Durna (37) ile sınıf öğretmeni kiracısı Ü.D. arasında kira bedelinin iadesi konusunda tartışma çıktı. Ü.D.’nin tornavidayla Durna’ya saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kiracısından şikayetçi olan Durna, “Kendisine parayı verdim ama can güvenliğim yok” dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda uzman çavuş olarak görev yapan Erdem Durna, El-Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi oldu.

Tedavisinin ardından bir fabrikada çalışmaya başlayan evli ve bir çocuk babası Durna, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi’nde satın aldığı evi kiraya verdi.

Durna ile yaklaşık 4 yıldır evde oturan sınıf öğretmeni Ü.D., bu yıl sözleşme yenilemeden yıllık 180 bin lira kira bedeli üzerinden sözlü anlaşma yaptı.

Kiranın bir bölümünü ödeyen Ü.D., kalan tutarı taksitlerle ödeyeceğini belirtti.

Anlaşmadan yaklaşık 1,5 ay sonra ev satın aldığını söyleyen Ü.D., taşınacağını bildirerek ödediği kira bedelini geri istedi.

İddiaya göre Durna, evdeki bazı hasarların giderilmesi gerektiğini, iadenin hasar tespitinden sonra yapılabileceğini söyledi. Bunun üzerine evde buluşan taraflar arasında masraflar konusunda tartışma yaşandı.

SALDIRI KAMERADA

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D., eline aldığı tornavidayla Durna’ya saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ü.D.’nin, ‘Sabrım taştı, paramı ver, delik deşik ederim’ diyerek Durna’ya vurmaya çalıştığı, Durna’nın ise kendisini savunduğu görüldü. Durna, olayın ardından Ü.D.’den şikayetçi oldu. Öğretmen Ü.D. ise kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Yaşadıklarını anlatan Erdem Durna, “5’inci yıl için kendisiyle bir anlaşma yaptık. Daha önce 4 yıl boyunca kira dönemleri geldiğinde ödemelerini peşin olarak alıyordum. Baştan belirlediğimiz ve kendisinin de kabul ettiği şartlar doğrultusunda süreç bu şekilde ilerliyordu. 5’inci yılda da aynı şekilde, kira günü ödemesini yaptı. Yıllık kira bedelini 180 bin TL olarak aramızda kararlaştırmıştık. Ben de ‘Tamam, kendinizi sıkıntıya sokmadan ödeyebilirsiniz’ dedim. 180 bin TL’nin 100 bin TL’sini ödedi kalanı ise taksitle ödeyeceğini söyledi. Ödemeyi yaptıktan yaklaşık 1,5 ay sonra akşam saatlerinde bana mesaj gönderdi. ‘Ben ev alacağım. Gönderdiğim paranın tamamını evden çıkınca istiyorum’ dedi. Ben de kendisine, ‘Evden tahliye olduktan sonra, bıraktığım gibi teslim ederseniz parayı size geri ödeyeceğim’ dedim. Kabul etti ve eve geçtik. Evi inceledik, masraflar vardı. Fakat 'Ben evi boşalttım, paramı ver’ diyerek parasını istemeye başladı” dedi.

‘ÜZERİME FIRLADI’

Aralarında öncesinde herhangi bir sorun olmamasına rağmen tartışma çıktığını belirten Durna, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, “Evdeyken tartışmaya başladık ve benim yakama sarıldı. Sonrasında gözü dönmüş gibiydi, beni balkona sıkıştırdı. Eline tornavida alıp beni tehdit etmeye başladı. Üzerime fırlayarak tornavidayı defalarca boynuma dayadı. ‘Seni öldüreceğim. Sen ölümü hak ettin. Sen artık beni çıldırttın’ diyerek beni suçlamaya başladı. Ben kendisine hiçbir şekilde mukavemet uygulamadım, karşılık vermedim. Soğukkanlılığımı korudum. Olayın tehlikesinden çıkmak için bir hamle yaparak kendimi kurtardım ve evden dışarı çıktım. Şu an da can güvenliğim yok, yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

‘BÖYLE BİR MUAMELEYİ HAK ETMEDİM’

Olayın uzamaması için parayı kendisine teslim ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirten Durna, “Benim talebim, kendisiyle aramızdaki alacak verecek meselesinin tamamen ortadan kalkması. Hiçbir şekilde kendisiyle muhatap olmak istemiyorum. Zaten süreç adli makama taşınmış durumda. Koruma kararı istedim. Ben 3 defa yaralandım; karnımdan, göğsümden ve kolumdan yaralandım. Ben bu vatan için bedel ödedim, bu şekilde bir muamele görmeyi hak etmiyorum” dedi.