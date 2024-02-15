Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? İşte kira gelir vergisi ödemesinde son durum

Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi araştırılıyor. Ev sahibi olup kira geliri olan pek çok vatandaş, kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı ve kira beyannamesinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kira gelir beyannamesi ne zaman verilir?

Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? İşte kira gelir vergisi ödemesinde son durum

genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi için tarih araştırmaları hızlandı. Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor.

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

ÖDEMELER NASIL YAPLIYOR?

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.​​​​​​​

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