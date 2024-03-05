2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Ev sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini kullanarak süreci başlatabiliyor. Yılın kira beyanname dönemi başlayınca merak edilen sorulara da internette yanıt aranıyor. İşte, "Kira geliri beyan edilmezse ne olur, cezası var mı?" sorusunun yanıtı...



KİRA GELİRİ BEYAN EDİLMEZSE NE OLUR?



Kira gelirini beyan etmeyenler 2023 yılına ait 21.000 TL' lik istisnadan yararlanamayacak.



Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için belirlenen 21.000 TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır.



Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde, yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.



Konut istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2023 yılında 21.000 TL’nin altında konut kira geliri olanlar bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecektir, ancak dilekçe verecekler.



Maliye, emsal bedel üzerinden kira geliri hesaplarken, ayrıca bir misli de vergi ziyaı cezası kesiyor.