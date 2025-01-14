Kira tespitlerinde kritik yıl: Ev sahipleri gün sayıyor

Son 3 yılda vatandaşın gündemindeki en önemli sorunlardan biri kiralar oldu.

Hızla artan kiralar, ev sahibi kiracı ilişkilerini tarihin en kötü noktasına getirirken kiracılan korumak amacıyla zam sınırı uygulaması devreye girdi. 11 Haziran 2022-2 Temmuz 2024 döneminde uygulanan yüzde 25 zam sının ile anlaşmazlıklar büyüdü ve kira davalanında patlama yaşandı.

Yüzde 25 zam oranına yeterli bulmayan ev sahipleri kira tespit davası açma yoluna gidip "Kiram piyasa değerinin çok altında kaldı yeniden belirlensin." dedi. Ancak bu dava için en temel şart kiracının 5 yılı doldurmasıydı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 5 yıl süresi dolmadığı için dava açamayanlar ise bugünlerde dava için gün sayıyor.Uzmanlara göre; arabulucuda uzlaşması zor olan taraflar dava yoluna gidecek ve 2025 ve 2026 tespit davalarının arttığı bir dönem olacak.

TAHLİYE AZALDI TESPİT ARTIYOR

Son aylarda kira tespiti için başvuran mülk sahibi sayısında artış olduğunu ve bunun sürmesini beklediklerini belirten uzmanlar, "Kiracıya tespit davası açılması için 5 yılı doldurması gerek. Bu nedenle zam sinan uygulanan dönemde yeni sözleşme yapan çok sayıda ev sahibi dava açamadı." dedi.

Uzmanlar, 2020 yılı ve öncesinde sözleşme yapanların 5 yıl şartı dolduğu için bu yıl dava açabileceğini ifade etti.

