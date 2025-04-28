Kıraathaneye silahlı saldırı: Bir ölü

Güzeltepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kıraathaneye motosikletle gelen iki kişiden biri silahla içeri girerek 5 el ateş etti. Şüpheliler motosikletle kaçarken, kurşunların isabet ettiği Desim Akgün (23) ağır yaralandı.



Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akgün, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.