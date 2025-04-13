Kıraathaneyi kurşunlayıp kaçtı

Bursa'da V.O.'nun yeni devraldığı kıraathane, kimliği belirsiz kişi tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kıraathaneyi kurşunlayıp kaçtı

Gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde yeni devraldığı iş yerini açmak üzere giden V.O., camlarında kurşun delikleri ve yerlerde boş kovanlar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Görüntülerde, bölgeye gelen kişinin bir süre oyalandığı ardından ara sokakta silahını çıkardığı ve iş yerinin önüne gelerek ateş ettiği görüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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