Kiracı eski ev sahibini dövdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.K., iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı. Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.’ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.