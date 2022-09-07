Kiracı ev sahibini öldürdü

Batman'da aralarında çıkan tartışma sonucu ev sahibi, kiracısı tarafından silahla vuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.09.2022 - 10:48

Kiracı ev sahibini öldürdü

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'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü.

Dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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