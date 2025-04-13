Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti

Konya'nın merkez Meram ilçesinde iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen H.Ç. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar’ı göğsünden vurdu.

İŞ YERİ SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.